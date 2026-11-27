Unbekannte Täter stiegen am Nachmittag des 27.11.2026 in ein Einfamilienhaus in Darscheid ein, indem sie die Fensterscheibe am Gebäude einschlugen.



Nach Eindringen in das Haus wurden sie vermutlich durch die eintreffenden Hausbesitzer gestört, sodass sie das Gebäude umgehend wieder durch den Hinterausgang verließen.

Zeugen, die am Nachmittag in der Ortslage von Darscheid auffällige oder fremde Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel.: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Thomas Clemens, PHK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell