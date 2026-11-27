Nach Eindringen in das Haus wurden sie vermutlich durch die eintreffenden Hausbesitzer gestört, sodass sie das Gebäude umgehend wieder durch den Hinterausgang verließen.
Zeugen, die am Nachmittag in der Ortslage von Darscheid auffällige oder fremde Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel.: 06592/96260, in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Thomas Clemens, PHK
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
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Bei Einbruch gestört