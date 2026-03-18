Bedrohung und Beleidigung





Hier wurde sie aus nicht nachvollziehbaren Gründen plötzlich und unvermittelt durch einen unbekannten Mann verbal angegriffen, welcher die Dame massiv beleidigte und ihr im Anschluss mit körperlicher Gewalt drohte.



Ein, durch die laute Eskalation des Mannes aufmerksam gewordener Zeuge gesellte sich zu der Geschädigten, so dass der Tatverdächtige sich schließlich entfernte.



Die Motivlage dieser verbalen Eskalation des Tatverdächtigen ist bisher ungeklärt.



Insbesondere der aufmerksame und mutige Zeuge darf gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.



Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben:

ca. 1,90 cm groß, gepflegte Erscheinung, kurze Haare, trug helle Jacke und eine karierte Kuscheldecke



Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X.

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell