Bedrohung mit Messer im Palastgarten Trier

Die Polizei Trier wurde am Dienstagmittag gegen 11:23 Uhr zu einer Bedrohung mit Messer in den Palastgarten in Trier gerufen.



Durch schnell eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch Kräfte der Polizei Trier konnte der bereits flüchtende 40-jährige Tatverdächtige in der Mustorstraße festgestellt werden. Da das mitgeführte Messer auch von den eingesetzten Polizeibeamten wahrgenommen wurde, wurde der Tatverdächtige mittels vorgehaltener Schusswaffe zu Boden gesprochen und vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Außer dem 18-jährigen Geschädigten, der nicht verletzt wurde, war der Rest der Bevölkerung zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Zeugen die die Bedrohung beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Trier unter 0651/98344150 in Verbindung zu setzen.



