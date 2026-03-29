Es soll vor Ort zu einer Bedrohung zum Nachteil einer männlichen Person gekommen sein. Sowohl der Geschädigte, als auch die flüchtige Gruppierung um den Tatverdächtigen, konnte vor Ort durch die eingesetzten Beamten nicht mehr angetroffen werden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den Beteiligten werden an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.
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Bedrohung in Wehlen
Es soll vor Ort zu einer Bedrohung zum Nachteil einer männlichen Person gekommen sein. Sowohl der Geschädigte, als auch die flüchtige Gruppierung um den Tatverdächtigen, konnte vor Ort durch die eingesetzten Beamten nicht mehr angetroffen werden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den Beteiligten werden an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.