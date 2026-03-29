Polizeidirektion Wittlich
Bedrohung in Wehlen

Symbolbild

dpa

Bernkastel-Kues OT Wehlen (ots) - Am 29.03.2026, gegen 00:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Rande der "Party Night" in der Uferallee in Wehlen gemeldet.

Es soll vor Ort zu einer Bedrohung zum Nachteil einer männlichen Person gekommen sein. Sowohl der Geschädigte, als auch die flüchtige Gruppierung um den Tatverdächtigen, konnte vor Ort durch die eingesetzten Beamten nicht mehr angetroffen werden. Jegliche Hinweise zur Tat oder den Beteiligten werden an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de


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