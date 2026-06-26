Bedrohung im Wald bei Waldweiler

Die Frau wurde dabei nicht verletzt und konnte sich zu Fuß in Sicherheit bringen ohne, dass der Mann sich ihr weiter näherte oder sie verfolgte.



Kräfte der Polizeiinspektion Hermeskeil konnte den Verdächtigen zunächst im Wald lokalisieren, woraufhin er flüchtete und dabei die Messer zurückließ. Schnell führte die Personenbeschreibung zur Wohnung des Tatverdächtigen, der dort gegen 8 Uhr angetroffen und ohne Gegenwehr festgenommen werden konnte.



Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der 21-Jährige vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Bei seiner Festnahme zeigte er sich den Einsatzkräften gegenüber kooperativ. Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen einer Bedrohung ermittelt. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell