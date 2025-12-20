Bedrohung auf dem Teichplatz

Die Geschädigte war fußläufig auf dem Weg zu ihrem PKW als ihr der Verdächtige entgegenkam. Als sich beide passierten erfolgte die Bedrohungshandlung durch den Verdächtigen. Anschließend entfernte dieser sich über den Treppenaufgang am Teichplatz in Richtung Teichstraße. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:



- männlich

- ca. 30-40 Jahre alt

- komplett schwarz gekleidet



Auffällig sei gewesen, dass der Verdächtige wohl lautstark Selbstgespräche geführt und mit den Armen gestikuliert habe. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen der Person. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.-Nr.: 06551/942-0

Fax-Nr.: 06551/942-50

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de





