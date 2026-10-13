Baumstamm und Strohballen in Brand geraten

Oberhambach / Hattgenstein (ots) - Zwischen Montag, dem 5. Oktober, und Donnerstag, dem 8. Oktober, brannten in der Nähe von Hattgenstein und Oberhambach im Landkreis Birkenfeld sowohl ein Baumstamm als auch mehrere Strohballen.

In beiden Fällen hat die Polizei in Idar-Oberstein die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Am frühen Mittwochmorgen, dem 7. Oktober, meldete ein Zeuge einen kokelnden Baumstamm auf einem Teilstück des Wanderwegs "Zauberwald Hambachtal." Dieser dürfte zwischen Montag und Mittwochmorgen in Brand geraten sein.



Zudem ging am Donnerstagabend, 8. Oktober, bei der Integrierten Rettungsleitstelle die Meldung über einen Brand mehrerer Rundballen Stroh zwischen Oberhambach und Hattgenstein ein. Durch den Brand sind neben den Strohballen auch ein Lastkraftwagen und mehrere landwirtschaftliche Geräte beschädigt worden.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich über die Rufnummer 06781 5610 zu melden.



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