Baumholder, Zum Adentälchen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist zu vermuten, dass der Unfallverursacher beim Rangieren mit der Hecke kollidierte, welche direkt an die Fahrbahn angrenzt. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne zuvor dem Geschädigten die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Durch die Kollision entstand an der Hecke sowie dem Zaun des Geschädigten ein nicht unerheblicher Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 EUR.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell