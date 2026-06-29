Baumholder – Warnung vor Betrugsmasche, Betrüger geben sich als Polizeibeamte aus

In allen Fällen wurde die Betrugsmasche erkannt und es ist kein Schaden entstanden.



Es wurden insbesondere Senioren/innen Opfer der Anrufe. Die Betrüger erfinden Geschichten, um ihr Gegenüber massiv unter Druck zu setzen, um so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.

Die Masche ist oft die Gleiche: Mit geschickter Gesprächsführung bringen die Täter ihre Opfer dazu, ihr Hab und Gut an einen vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben. So habe die „Polizei“ aktuell einen Verbrecher festgenommen. Bei ihm sei ein Zettel mit der Anschrift der/des Angerufenen aufgefunden worden. Die Wertsachen müssten nun bei der Polizei in „Sicherheit“ gebracht werden.



Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Verhaltenstipps Ihrer Polizei:



- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.



- Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch.



– Falls eine Telefonnummer im Display erscheint, notieren

Sie sich diese.



- Benutzen Sie bei einem Rückruf, wenn möglich, ein anderes

Telefon. Sie können sich aber auch gerne an ihre örtliche

Polizeidienststelle wenden.



- Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis.



- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.



- Beharrliches Nachfragen schreckt Betrüger ab. Fragen Sie den

betreffenden Polizeibeamten nach seinem Namen, seinem Dienstgrad und

seiner Dienststelle und rufen Sie die betreffende Dienststelle an, um

sich nach dem betreffenden Polizeibeamten zu erkundigen. Suchen Sie

hierbei die Nummer der Dienststelle selber aus dem Telefonbuch

heraus, nutzen Sie das eigene Telefon und wählen Sie die Ziffern

selber.



- Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe

Verwandte.



- Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

St. Hubertusstraße 1



Telefon: 06783/9910





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