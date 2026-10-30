Baumholder
Baumholder, Am Rauhen Biehl Sachbeschädigung an PKW
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Im Zeitraum zwischen dem 27.10.2026 und dem Abend des 29.10.2026 wurde ein, in der Straße "Am Rauhen Biehl" geparkter PKW, beschädigt.

Ein bis dato noch unbekannter Täter schlug mit einem spitzen Gegenstand auf die Windschutzscheibe des am Straßenrand geparkten VW, sodass ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR entstand. Durch den Schlag entstand ein Riss in der Windschutzscheibe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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