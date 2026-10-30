Baumholder, Am Rauhen Biehl Sachbeschädigung an PKW

Ein bis dato noch unbekannter Täter schlug mit einem spitzen Gegenstand auf die Windschutzscheibe des am Straßenrand geparkten VW, sodass ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR entstand. Durch den Schlag entstand ein Riss in der Windschutzscheibe.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-98344150

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