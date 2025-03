Avelsbacher Straße - Aggressive Frau löst Polizeieinsatz aus

Passanten hatten sich Gedanken gemacht, da die Frau zunächst im Aveler Tal den Anschein gemacht hatte, geschädigt worden zu sein oder sich in einer hilflosen Lage zu befinden.

Doch statt sich helfen zu lassen, reagierte die Frau sofort abweisend den Passanten gegenüber und setzte sich in das Auto ihres mutmaßlichen Begleiters. Dort entwickelte sich dann ein handfester Streit, der darin mündete, dass der Begleiter den Wagen anhalten musste, ausstieg und vor der Frau flüchtete. Die Aggressorin lief ihm jedoch hinterher und versuchte weiterhin, körperlich auf ihn einzuwirken.

Zeugen eilten dem Mann dann in der Avelsbacher Straße zur Hilfe und hielten die Frau bis zum Eintreffen der Polizei in Schach.

Selbst jetzt ließ sich die in einer psychischen Ausnahmesituation befindliche Frau nicht beruhigen, sodass sie noch auf der Straße fixiert und im Anschluss in einem Krankenhaus einem Facharzt vorgestellt werden musste. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt, als die Frau ihn kratzte und in den Arm biss.



