Traben-Trarbach
Autofahrer mit über 3 Promille kontrolliert
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 31.03.26, 17.25 Uhr, wurde durch Beamte der PW Traben-Trarbach in Traben-Trarbach ein 46-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert.

Es wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Traben-Trarbach

Telefon: 06541-6270
pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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