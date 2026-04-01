Es wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
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Autofahrer mit über 3 Promille kontrolliert
Es wurde festgestellt, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.