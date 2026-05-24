Autofahrer gefährdet Fußgänger

In Höhe des Hauses Burgblick bog der Fahrer driftend nach links auf den Weg ab, welcher am Seniorenheim vorbei Richtung Saarufer führt. Den dortigen Radweg habe er trotz hohem Fußgängeraufkommen weiter mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Serrig befahren.

Nach kurzer Zeit fuhr das Fahrzeug den selben Weg zurück und bog wiederum driftend nach rechts auf die Brückenstraße in Richtung Innenstadt ein. Hierbei sollen laut der meldenden Zeugen Personen gefährdet worden sein.

Die Polizei Saarburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können oder durch das Verhalten des Fahrers gefährdet wurden, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



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Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Tel. 06581-91550

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