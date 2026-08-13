Autofahrer beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet

Auf Höhe der Bäscher-Kreuzung, Einmündung L 164, überfährt der Pkw die Verkehrsinsel und beschädigt dabei zwei Verkehrszeichen. Anschließend flüchtet der Fahrer in unbekannte Richtung.

Durch den Aufprall auf die Verkehrszeichen muss es im Bereich der vorderen linken Stoßstange des Pkw zu deutlichen Schäden gekommen sein. An der Unfallstelle konnten Teile aufgefunden werden, die Rückschlüsse zum unfallverursachenden Pkw ermöglichen. Demnach muss es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen weißen Nissan Qashqai gehandelt haben.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Feststellungen.



Zusatz:



Um 23:50 Uhr ereignete sich an gleicher Örtlichkeit ein weiterer Unfall, der im engen Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Unfall steht. Ein auf der Fahrbahn liegendes Verkehrszeichen konnte durch einen weiteren Autofahrer nicht rechtszeitig wahrgenommen werden. Dieser überfuhr das Verkehrszeichen und zog sich dabei einen Reifenschaden zu. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden.



Zeugen, die den Unfall gesehen oder sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Morbach zu melden.



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