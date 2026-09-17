Autodiebstahl: Opel Astra gestohlen

Sie habe das Auto am Vorabend, dem 9. September, gegen 17 Uhr, an der Straße vor ihrer Wohnanschrift abgestellt.

Möglicherweise sei der zugehörige Fahrzeugschlüssel bei Erledigungen rund ums Auto aus der Tasche gefallen und zum Entwenden des Fahrzeugs verwendet worden - dieser sei ebenfalls unauffindbar.



Bei dem Auto handelt es sich um einen grauen Opel Astra mit dem amtl. Kennzeichen TR-MG 1805 aus dem Jahr 2025. Besonders auffällig sind das schwarze Dach und schwarze Zeichen der Automarke "Opel".



Wer hat den Diebstahl des Fahrzeugs beobachtet?



Wer kann Hinweise zu dem Täter und zum Standort des Fahrzeugs geben?



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

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