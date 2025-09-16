Auto aufgebrochen und angezündet

Am Freitag, 12. September, gegen 4:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen Mercedes-Benz älteren Baujahrs im Steinsweg in Trier-West ein.

Das Auto parkte auf dem Parkplatz oberhalb des Kleingartenvereins. Im Anschluss zündete der bislang unbekannte Täter den PKW an, sodass dieser vollständig ausbrannte.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40024

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell