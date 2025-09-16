Das Auto parkte auf dem Parkplatz oberhalb des Kleingartenvereins. Im Anschluss zündete der bislang unbekannte Täter den PKW an, sodass dieser vollständig ausbrannte.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40024
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Auto aufgebrochen und angezündet
Das Auto parkte auf dem Parkplatz oberhalb des Kleingartenvereins. Im Anschluss zündete der bislang unbekannte Täter den PKW an, sodass dieser vollständig ausbrannte.