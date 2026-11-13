Auto abgeschlossen? Polizei warnt vor zunehmenden PKW-Einbrüchen in Trier

Da die Taten im gesamten Stadtgebiet auftreten, zeichnet sich aktuell noch kein konkreter Schwerpunkt ab. Die Polizei ruft die Bürgerinnen und Bürger daher zu besonderer Wachsamkeit auf.



Häufig nutzen unbekannte Täter den Schutz der frühen Dunkelheit, um durch die Straßen zu ziehen und gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen zu suchen. Ein kurzer Griff an die Türklinke genügt oft schon, um unbemerkt ins Fahrzeuginnere zu gelangen und dort nach zurückgelassenen Gegenständen zu suchen.

Damit es erst gar nicht zu einem Diebstahl oder einer Sachbeschädigung kommt, empfiehlt die Polizei folgende einfache Schutzmaßnahmen:



- Schließvorgang bewusst prüfen: Verlassen Sie sich beim

Abschließen per Funkschlüssel nicht blind auf den Knopfdruck.

Kontrollieren Sie kurz durch Blick auf die Blinker oder ein

Ziehen am Türgriff, ob der Wagen tatsächlich verriegelt ist.



- Keine Wertsachen im Auto: Lassen Sie Geldbörsen, Handys,

Taschen, Laptops oder andere wertwolle Gegenstände niemals im

Fahrzeug zurück - auch nicht im vermeintlich sicheren Kofferraum

oder Handschuhfach.



- Gut beleuchtete Parkplätze: Stellen Sie Ihr Fahrzeug in der

dunklen Jahreszeit nach Möglichkeit an beleuchteten und belebten

Straßen oder in einer abgeschlossenen Garage ab.



- Verdächtige Beobachtungen melden: Sollten Sie in den Abend- und

Nachtstunden verdächtige Personen bemerken, die sich an

geparkten Fahrzeugen zu schaffen machen, verständigen Sie

umgehend den Polizeinotruf unter 110.



Die Polizei bittet zudem Zeuginnen und Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit geparkten Fahrzeugen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

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