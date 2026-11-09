Auszug Wochenendlage Polizeiinspektion Trier





In der Nacht von Samstag auf Sonntag (07./08.11.2026) kam es gegen 01:00 Uhr in einer Diskothek in der Trierer Innenstadt zu einem Streit zwischen zwei Gästen. Als ein weiterer Besucher schlichtend eingreifen wollte, versetzte ihm der Beschuldigte einen so heftigen Kopfstoß, dass der Geschädigte einen Teil seines Backenzahns verlor.

Die eingesetzten Beamten stellten den Tatverdächtigen noch vor Ort und leiteten die entsprechenden Maßnahmen ein.



In derselben Nacht gerieten gegen 04:30 Uhr in der Judengasse in der Trierer Innenstadt drei Personen in eine heftige Auseinandersetzung. Nach Angaben der Beteiligten habe man unteranderem mit Gürteln und sogar einem Tierabwehrspray aufeinander eingewirkt. Warum genau es zum Disput kam, konnte im Gespräch mit den Beteiligten nicht ermittelt werden.



Bei einer Verkehrskontrolle im Messerpark am 08.11.2026 gegen 21:45 Uhr konnten beim Fahrzeugführer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Zur gerichtsmedizinischen Auswertung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem konnte ermittelt werden, dass der Verantwortliche aktuell, aufgrund einer aktiven Sperre, garkeinen Führerschein besitzt. Entsprechend wurde zusätzlich ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

https://s.rlp.de/kcet0Jq





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell