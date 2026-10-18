Hier stellten sie eine Transportbox ab, in welcher sich eine Katze mit vier Kitten befanden.
Die Katzen wurden durch das Tierheim aufgenommen und versorgt.
Im Zuge des Abstellens der Transportbox in der Nähe des Tierheims wurde durch die Mitarbeiter ein Personenkraftwagen der Marke BMW festgestellt, welcher sich auffallend schnell von der Örtlichkeit entfernte.
Hierdurch aufmerksam geworden, erkannten die Mitarbeiter die abgestellte Transportbox und nahmen sich den Tieren zur Versorgung und Pflege an.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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Aussetzen von Katzen
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