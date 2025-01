Außenspiegel an Pkw abgetreten

Am Sonntag, den 26.01.25, wurde der Polizeiinspektion Hermeskeil ein beschädigter Außenspiegel an einem geparkten PKW gemeldet.





Der Geschädigte erklärte, dass er den weißen Audi, Typ A 4 Avant, um 13.00 Uhr in 54411 Hermeskeil, Auf Abert, unbeschädigt geparkt habe.



Als er um 17.45 Uhr nach dem Hallenturnier zum Fzg. kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel herunterhing.



Der Schaden wurde auf ca. 400 Euro beziffert.



Da am Spiegelgehäuse Lehmabrieb vorhanden war, wurde von einer Sachbeschädigung ausgegangen.



Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503/91510 entgegen.



