Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe

Am Donnerstagnachmittag, den 22.05.2025, kam es auf dem Platz "Auf der Idar" bzw.

im Bereich "Helmut-Kohl-Europaplatz" in Idar-Oberstein zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren, ca. 20 Personen.

Ein Verantwortlicher habe sich mit bis dato unbekannten Gegenständen bestückt und seine Rivalen verbal bedroht. Verletzte gab es nicht.

Die besagte Person konnte im Nahbereich durch die Polizei Idar-Oberstein angetroffen und kontrolliert werden. Sie wurde für weitergehende Maßnahmen mit zur Polizeiinspektion genommen.



Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Idar-Oberstein zu melden.



