Hierbei wurde eine männliche Personen durch zwei unbekannte Täter angegriffen und mit einem Pfefferspray besprüht. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten alle Beteiligten in unterschiedliche Richtungen.
Die Polizei bittet Zeugen, welche den Vorfall wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise zur Aufklärung der Identität der Beteiligten geben können, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-98344150 zu melden.
Auseinandersetzung mit Einsatz eines Pfeffersprays
