Auseinandersetzung in der Mathenstraße

Hierbei wurden unter anderem eine Brechstange, Pfefferspray und ein Fahrradkettenschloss als Tatmittel eingesetzt. Vier der Beteiligten erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.
Nachdem der Konflikt durch mehrere Streifen der Polizei beendet werden konnte, hat die Polizeiinspektion Schweich entsprechende Strafverfahren gegen die Beteiligten eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.
