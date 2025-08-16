Auseinandersetzung auf offener Straße: Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten eingeleitet

Am Freitag, den 15.08.2025 gegen 10:00 Uhr kam es in der Wiltinger Straße in Konz, in Höhe des "Haus der Jugend" u. zu einer Körperverletzung. Die geschädigte PKW Fahrerin hatte zunächst ein verbales Streitgespräch mit einem männlichen Verkehrsteilnehmer, welches lt. der Geschädigten zu eskalieren drohte. Hierbei sei es zu einer Bedrohung, Beleidigung und zu einer Sachbeschädigung zu ihrem Nachteil gekommen.

Konz (ots) -



Am Freitag, den 15.08.2025 gegen 10:00 Uhr kam es in der Wiltinger Straße in Konz, in Höhe des "Haus der Jugend" u.a. zu einer Körperverletzung. Die geschädigte PKW Fahrerin hatte zunächst ein verbales Streitgespräch mit einem männlichen Verkehrsteilnehmer, welches lt. der Geschädigten zu eskalieren drohte. Hierbei sei es zu einer Bedrohung, Beleidigung und zu einer Sachbeschädigung zu ihrem Nachteil gekommen. Ein unbeteiligter Dritter habe die Situation mitbekommen, sei dazwischen gegangen und habe hierbei den männlichen Verkehrsteilnehmer verletzt. Laut den Beteiligten haben unabhängige Zeugen den Vorfall beobachtet. Es wird darum gebeten, dass sich diese Personen bei der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501-92680 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell