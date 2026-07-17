Konz
Aufstellen von Kreuzen mit ausländerfeindlichem Schriftzug
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Freitagmorgen wird hiesige Dienststelle über das Aufstellen eines Kreuzes mit der Aufschrift "Migration tötet!

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" in Kenntnis gesetzt.
Im Rahmen der Ermittlungen kann das beschriebene Kreuz auf der K112 in Höhe der Ortseinfahrt Konz-Könen festgestellt werden.
Weitere Kreuze mit selbem Inhalt werden auf der K112 vor der Ortseinfahrt Tawern, sowie auf der L136 vor der Ortseinfahrt Fellerich festgestellt.
Durch hiesige Dienststelle wird ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.
Die Polizeiinspektion Saarburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu dem oder den Täter/n, bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der 06581 - 91550 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de


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