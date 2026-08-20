Aufgebrochener Baucontainer - Zeugen gesucht





Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 19.08.2026 auf den 20.08.2026, mittels Schneidewerkzeug, Zugang zu dem Baucontainer. Aus dem Baucontainer wurden diverse Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Der Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.



Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen, Wahrnehmungen oder Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Tel.: 06533/9374-0

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de



SB: PK Pfeiffer





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