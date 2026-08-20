Immert
Aufgebrochener Baucontainer - Zeugen gesucht
Symbolbild
dpa

Die Polizeiinspektion Morbach sucht Zeugen im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl in einen Baucontainer im Lerchenweg in Immert.



Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 19.08.2026 auf den 20.08.2026, mittels Schneidewerkzeug, Zugang zu dem Baucontainer. Aus dem Baucontainer wurden diverse Werkzeuge und Baumaschinen entwendet. Der Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen, Wahrnehmungen oder Hinweise zur Tat beziehungsweise den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de

SB: PK Pfeiffer


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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