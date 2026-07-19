Da sich auch ein Schlauch anbei befand, musste davon ausgegangen werden, dass es sich um etwaiges Diebesgut von einem Dieseldiebstahl handelte.
Die Gegenstände wurden sichergestellt.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.
Ein genauer Tatort konnte bisher nicht lokalisiert werden.
Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
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Auffinden von etwaigem Diebesgut
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