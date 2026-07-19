Auffinden von etwaigem Diebesgut





Da sich auch ein Schlauch anbei befand, musste davon ausgegangen werden, dass es sich um etwaiges Diebesgut von einem Dieseldiebstahl handelte.



Die Gegenstände wurden sichergestellt.



Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Ein genauer Tatort konnte bisher nicht lokalisiert werden.



Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





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