Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen





Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein Pkw, von einem Radweg auf die B418 aufzufahren. Infolge dieses Fahrmanövers musste ein auf der Bundesstraße fahrender Pkw eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern.



Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren auf den vorausfahrenden Pkw auf. Es kam zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen.



Der Unbekannte Fahrzeugführer, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich mit der Polizei in Bitburg in Verbindung zu setzen.



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