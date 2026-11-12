Unbekannte Täter entwendeten anschließend hierbei eine nicht näher zu beziffernde Menge an Zigarettenpackungen.
Die Tat dürfte sich im Zeitraum zwischen 12:40 Uhr und 14:50 Uhr ereignet haben.
Aufgrund der nicht näher zu beziffernden Tatbeute, können bis dato auch keine Angaben zur genauen Schadenshöhe gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in dieser Angelegenheit geben können, werden gebeten, sich unter der 06592-96260 bei der Polizeiinspektion Daun zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Maike Lehnen, PK´in
Mainzer Str. 19
54550 Daun
06592/96260
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Aufbruch eines Zigarettenautomates mit Verwertungstat
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