Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der heutigen Nacht, den 26.01.2026 gegen 04:00 Uhr, ist durch bislang unbekannte Täter ein Zigarettenautomat in der Bahnhofstraße in 54584 Jünkerath aufgebrochen worden.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.



Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell