Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.
Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
