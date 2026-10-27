"Auf der @nderen Seite" - Neues Präventionsangebot der Polizei-Puppenbühne Trier zum Thema Cybergrooming

Erstmals setzt die Polizei-Puppenbühne in dieser Zielgruppe ausschließlich auf Schauspiel statt auf Puppenspiel.



Im Mittelpunkt stehen Nico, der beim Videospielen einen neuen Freund kennenlernt, und Hanna, die auf einer Social Media Plattform von einem vermeintlichen Model-Scout kontaktiert wird. Beide erleben, wie sich hinter scheinbar freundlichen Online-Kontakten gefährliche Absichten verbergen können.



Das Präventionskonzept umfasst neben dem Theaterstück eine anderthalbstündige theaterpädagogische Nachbereitung mit der Schulklasse. Ergänzend wird eine zweistündige Elterninformationsveranstaltung angeboten, die über Prävention von Cybergrooming, Täterstrategien und Hilfsmöglichkeiten informiert.



Ziel ist es, Kinder in ihrer Handlungssicherheit zu stärken und sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern für einen sicheren Umgang mit digitalen Medien zu sensibilisieren.



Premiere feiert das Stück am 29. Oktober mit geladenen Gästen und einer Schulklasse der Kurfürst-Balduin-Realschule plus.

"Auf der @nderen Seite" kann ab 2027 von weiterführenden Schulen im Polizeipräsidium Trier kostenfrei gebucht werden. Dazu wenden Sie sich bitte per E-Mail an die Polizei-Puppenbühne Trier: pptrier.puppenbuehne@polizei.rlp.de



Presse und Medienvertretende sind herzlich eingeladen die Veranstaltung zu besuchen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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