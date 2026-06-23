Zendscheid
Arbeitsunfall bei Mäharbeiten
Symbolbild
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Fredrik von Erichsen/dpa

Am 23.06.2026, gegen 09:40 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bitburg ein Unfall mit einem Traktor in der Ortslage Zendscheid gemeldet.


Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es bei Mäharbeiten mit einem Traktor zu einem Arbeitsunfall bei welchem der 73-jährige Fahrer des Traktors schwerstverletzt wurde. Dieser wurde zur weiteren Versorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zur Rekonstruktion der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten angeordnet.

Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651 983 40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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