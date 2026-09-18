Durch einen oder mehrere Unbekannte wurde mittels wasserlöslicher Kreide in der Klemensstraße sowie im Kirchweg eine Vielzahl von Hakenkreuzen auf die Bürgersteige sowie angrenzende Grundstücksmauern gezeichnet.
Zudem konnte zweifach der Schriftzug "Hitler" unmittelbar angrenzend festgestellt werden.
Die Schmierereien konnten in der Folge bereits entfernt werden.
Hinweise zum Verursacher können der zuständigen Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der
06503/9151-0
mitgeteilt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 06503-9151-0
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Anzeichnen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen durch Kreidemalerei