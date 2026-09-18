Anzeichnen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen durch Kreidemalerei

Am Freitag, 18.09.2026 zwischen 17:00 Uhr und 19:25 Uhr kam es in der Ortslage Osburg zu einer Anzeichnung mehrerer Hakenkreuze im öffentlichen Raum.



Durch einen oder mehrere Unbekannte wurde mittels wasserlöslicher Kreide in der Klemensstraße sowie im Kirchweg eine Vielzahl von Hakenkreuzen auf die Bürgersteige sowie angrenzende Grundstücksmauern gezeichnet.

Zudem konnte zweifach der Schriftzug "Hitler" unmittelbar angrenzend festgestellt werden.

Die Schmierereien konnten in der Folge bereits entfernt werden.



Hinweise zum Verursacher können der zuständigen Polizeiinspektion Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der



06503/9151-0



mitgeteilt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

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