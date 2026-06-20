Ruschberg
Anhängerdiebstahl
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Unbekannte Täter entwendeten am Freitag, den 19.06.2026, zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr, einen grünen landwirtschaftlichen (Metall-)Anhänger, der auf einem Feld in der Gemarkung Herchenmerch abgestellt war.

Der Schaden durch den Diebstahl dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Kennzeichen BIR-QN 34 am Anhänger angebracht.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Baumholder unter Tel. 06783-9910.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783-9910
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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