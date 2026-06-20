Der Schaden durch den Diebstahl dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Kennzeichen BIR-QN 34 am Anhänger angebracht.
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Anhängerdiebstahl
Der Schaden durch den Diebstahl dürfte sich auf ca. 2000 Euro belaufen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das Kennzeichen BIR-QN 34 am Anhänger angebracht.