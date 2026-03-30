Wittlich
angebranntes Essen führt zu Feuerwehr- und Polizeieinsatz
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 29.03.2026 gegen 18:50 Uhr kam es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in der Straße "Zur Schweiz" in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Hier hatte ein 23-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses sein Essen auf dem Herd vergessen, so dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam.

Glücklicherweise kam es zu keinem Brandausbruch.

Nach Lüftung der Wohnung war das Anwesen und die Wohnung wieder bewohnbar.
Es kam zu keinerlei Schaden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren