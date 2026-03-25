angebranntes Essen auf dem Herd löst Einsatz aus





Er vergaß sein Essen auf dem Herd, wodurch dieses anbrannte und eine starke Rauchentwicklung auslöste.



Dieses führte zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei.



Letztlich wurde festgestellt, dass es lediglich zu einer Rauchentwicklung kam. Es entstand keinerlei Personen- oder Sachschaden.



Nach Lüftung der Wohnung war diese umfänglich wieder bewohnbar.



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