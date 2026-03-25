Wittlich
angebranntes Essen auf dem Herd löst Einsatz aus
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 24.03.2026 gegen 19:05 Uhr wollte sich ein 64-jähriger Bewohner eines Zwei-Parteien-Hauses im Bergweilerweg in Wittlich etwas zu Essen machen.

Lesezeit 1 Minute



Er vergaß sein Essen auf dem Herd, wodurch dieses anbrannte und eine starke Rauchentwicklung auslöste.

Dieses führte zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei.

Letztlich wurde festgestellt, dass es lediglich zu einer Rauchentwicklung kam. Es entstand keinerlei Personen- oder Sachschaden.

Nach Lüftung der Wohnung war diese umfänglich wieder bewohnbar.

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