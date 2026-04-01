Angebliche Mitarbeiter der Stadtwerke in Trier-Süd

Sie behaupteten Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und die Heizkörper in der Wohnung überprüfen zu müssen. Als die Bewohnerin den beiden Männern Zutritt gewährte, kam ein dritter Mann hinzu, der vorher vermutlich außerhalb des Hauses gewartet hatte.



Die falschen Mitarbeiter der Stadtwerke gingen durch alle Räume der Wohnung und lasen mit einem Gerät angeblich die Heizkörper aus. Einer der Männer bewegte sich zwischendurch auch außer Sichtweite der Bewohnerin. Im Anschluss erklärten sie, die Frau würde in den kommenden Tagen per Post die entsprechenden Unterlagen erhalten. Danach verließen sie die Wohnung in unbekannte Richtung. Wenige Minuten später bemerkte die Frau, dass ihr aus einer Kommode Wertsachen gestohlen worden waren, sodass sie umgehend die Polizei informierte.



Die drei Männer beschrieb die Geschädigte wie folgt: 30 bis 40 Jahre alt, mindestens ein Mann mit Vollbart, schwarze Arbeitskleidung mit Rückenlogo (möglicherweise mit den Buchstaben I und O), akzentfreie deutsche Sprache.



Wer hat am Freitagvormittag entsprechende Männer in der Gilbertstraße oder den umliegenden Straßen beobachtet? Bei wem klingelten möglicherweise auch angebliche Mitarbeitende der Stadtwerke? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



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Jana Ernst

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