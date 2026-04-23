Wittlich
Amokandrohung an Wittlicher Gymnasium – Verantwortliche ermittelt
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Nach der Androhung einer Amoktat an einem Wittlicher Gymnasium für den morgigen Freitag, den 24. April, konnte die Polizei die für die Drohung verantwortliche Schülerin ermitteln.



Am gestrigen Vormittag wurde in einer Schultoilette der Schriftzug „Amoklauf Am: 24.4.26“ festgestellt. Die Polizei leitete sofort Ermittlungen zur Identifizierung der verantwortlichen Person ein.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist der Schriftzug das Ergebnis einer Wette unter Schülern.
Es bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr einer Amoktat.

Die Polizei wird dennoch am morgigen Freitag, dem 24. April, vor Ort sichtbar und ansprechbar sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren