Daun
AMOK Verdachtslage
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am heutigen Montag, 21.09.2026 gegen 15:17 Uhr, wurde aus bislang ungeklärter Ursache am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun über das hauseigene System ein sogenannter AMOK-Alarm über ein Handy aus dem Lehrerkollegium ausgelöst.

Lesezeit 1 Minute



Aufgrund der unklaren Lage wurde die Schule mit starken Kräften der Polizei umgehend aufgesucht und durchsucht.

Es handelte sich glücklicherweise um einen Fehlalarm.

Alle noch in der Schule befindlichen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte konnten unverletzt das Schulgelände verlassen.

Die Hintergründe des Alarms sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

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54550 Daun
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