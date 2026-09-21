AMOK Verdachtslage

Aufgrund der unklaren Lage wurde die Schule mit starken Kräften der Polizei umgehend aufgesucht und durchsucht.
Es handelte sich glücklicherweise um einen Fehlalarm.
Alle noch in der Schule befindlichen Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte konnten unverletzt das Schulgelände verlassen.
Die Hintergründe des Alarms sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Rückfragen bitte an:
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