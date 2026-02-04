Amok-Fehlalarm an Trierer Schulen

Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte suchten umgehend die Klassenräume auf, während Polizeikräfte die Schule und auch das angrenzende Max-Planck-Gymnasium absuchten.



Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Alarm wahrscheinlich durch einen technischen Defekt an der Anlage ausgelöst wurde. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Durch die gute Zusammenarbeit der Schulen mit der Polizei und durch das vorbildliche Verhalten von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften, konnte die Situation schnell aufgeklärt werden.



