Trier
Amok-Fehlalarm an Trierer Schulen
Am heutigen Mittwoch, 4. Februar 2026, erreichte die Polizei die Meldung über einen Amokalarm am Auguste-Viktoria-Gymnasium in Trier.

Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte suchten umgehend die Klassenräume auf, während Polizeikräfte die Schule und auch das angrenzende Max-Planck-Gymnasium absuchten.

Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Alarm wahrscheinlich durch einen technischen Defekt an der Anlage ausgelöst wurde. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Durch die gute Zusammenarbeit der Schulen mit der Polizei und durch das vorbildliche Verhalten von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften, konnte die Situation schnell aufgeklärt werden.

