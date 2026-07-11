Am Freitag, dem 10. Juli 2026, gegen 18:17 Uhr kam es zu einer Nötigung eines unbekannten Verkehrsteilnehmers zwischen der Anschlussstelle Schweich und Wittlich auf der Autobahn 1

Im weiteren Verlauf sollen zwei Fahrzeuge der Kolonne einen unbekannten Verkehrsteilnehmer durch erhebliches Verkürzen des Sicherheitsabstandes bedrängt haben.



Aufgrund der unmittelbaren Zufahrtsstrecke zum Nürburgring kommt es auf dem benannten Streckenabschnitt regelmäßig zu einem entsprechenden Publikumsverkehr. Ein aggressives Fahrverhalten und die Missachtung von Verkehrsregeln stellen unter diesen Umständen eine besondere Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar.



Personen, die den Tathergang beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Verbindung zu setzen. Gesucht wird insbesondere nach dem bedrängten Fahrer.



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