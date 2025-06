Altstadtfest Trier 2025 - Einsatzinformationen der Polizeiinspektion Trier

Ab Freitag, dem 27. Juni, werden wieder bis zu sechsstellige Besucherzahlen für eine der größten Veranstaltungen der Großregion erwartet.

Auch das Wetter scheint nach den aktuellen Prognosen auf der Seite aller Feiernden in unserer Altstadt zu sein.



Um die Sicherheit und ein ausgelassenes, unbeschwertes Fest für alle Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten, ist die Trierer Polizei mit verstärkte Kräften an allen Veranstaltungstagen im Einsatz.



Neben den bereits seit Jahren bewährten Säulen des polizeilichen Einsatzkonzeptes machen stetig verändernde Entwicklungen und Bedürfnisse im Bereich der Veranstaltungssicherheit fortlaufende Anpassungen notwendig.

Aus diesem Grund besteht in diesem Jahr erstmalig zu den Veranstaltungszeiten ein Verbot von Drohnenflügen (temporäre Betriebseinschränkung gem. § 21 h Abs. 3 Nr. 11 LuftVO).

Damit ist der Betrieb von jedweder Art von Drohnen über dem Veranstaltungsgelände wie auch in einem seitlichen Abstand von 100 Metern zu diesem verboten. Ausnahmen, die über die Wache der PI Trier unter 0651-983/44150 im Vorfeld anzumelden wären, stehen unter Entscheidungsvorbehalt des Einsatzleiters.

Näheres zur temporären Betriebseinschränkung inklusive einer Karte ist der digitalen Plattform für unbemannte Luftfahrt unter https://www.dipul.de/homepage/de/temporaere-betriebseinschraenkungen/polizeilicher-einsatz-in-trier/ zu entnehmen.



Hierzu appelliert der Leiter der Polizeiinspektion Trier, Herr Polizeioberrat Matthias Emmerich:

"Die vergangenen Jahre haben bedauerlicherweise vielfältige Veränderungen zur Stärkung der Besuchersicherheit bei Großveranstaltungen notwendig gemacht. Poller und technische Sperren sind mittlerweile Teil des Stadtbildes geworden und haben ihre Daseinsberechtigung bereits vielfach unter Beweis gestellt. Auch das immer häufigere Filmen und Überfliegen von Veranstaltungen mit Drohnen durch Privatpersonen oder Dienstleister birgt ein nicht kalkulierbares Risiko für die Besucher. Daher gilt unser dringender Appell an alle Drohnenbegeisterten, ihre Fluggeräte am Boden zu belassen.

Wir sind für alle jederzeit ansprechbar und mit uniformierten und zivilen Beamten im Einsatz. Selbstverständlich haben wir wie in jedem Jahr hierbei auch ein besonderes Augenmerk auf den geltenden Jugendschutz."



Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern ein unvergessliches Altstadtfest bei bestem Wetter und angenehmen Temperaturen.



