Altrich Altrich - Verkehrskontrollen im Bereich des Kindergartens und der Grundschule Polizeidirektion Wittlich (ots) 16.01.2026, 09:28 Uhr

i Symbolbild Bernd Settnik/dpa

Am 15.01.2026 zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Fahrzeuge im Hinblick auf die Kindersicherung im Bereich des Kindergartens und der Grundschule in Altrich.





Erfreulicherweise stellten sie bei den kontrollierten Fahrzeugen keine Verstöße gegen die ordnungsgemäße Kindersicherung fest.



Die durchgeführten Kontrollen stießen auf große Zustimmung.



