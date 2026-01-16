Erfreulicherweise stellten sie bei den kontrollierten Fahrzeugen keine Verstöße gegen die ordnungsgemäße Kindersicherung fest.
Die durchgeführten Kontrollen stießen auf große Zustimmung.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Altrich - Verkehrskontrollen im Bereich des Kindergartens und der Grundschule