Altreifen illegal entsorgt



Diese lagen wenige hundert Meter vor der Abfahrt Maywelerhof / Oberalben an einer der Fahrbahn angrenzenden Ausbuchtung, wenige Meter gut sichtbar vom Fahrbahnrand entfernt. Es handelte sich um 16 Altreifen, welche aufgrund der Stückzahl vermutlich mit einem Van / Transporter zu dieser Stelle verbracht wurden.

Die Polizei Baumholder bitte daher um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06783-9910.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder



St. Hubertus Strasse 1

55774 Baumholder

Tel.: 06783-9910





