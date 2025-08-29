Altreifen entsorgt, Polizei sucht Zeugen

Gem. Zeltingen-Rachtig (ots) - Am 29.08.2025 kam es zwischen Bombogen und Ürzig, an der Zufahrt zum Asphaltwerk Ürzig, zur Ablagerung von insgesamt 18 Altreifen.



Die Tatzeit kann zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr eingegrenzt werden.



Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.



Auf Grund der Vielzahl an Altreifen dürfte ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein.



Hinweise werden durch die Polizei Bernkastel telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



