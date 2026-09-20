Im Bereich Trierweiler geriet der Fahrzeugführer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise infolge von Alkohlkonsums in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste.
Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Fahrweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg zu melden.
Dabei sind insbesondere die Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Fahrzeugs von Relevanz.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Erdorfer Straße 10
54634 Bitburg
06561 9685-0
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Alkoholisierter Fahrzeugführer auf der B51 zwischen Trier und Bitburg - Zeugen gesucht
Im Bereich Trierweiler geriet der Fahrzeugführer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise infolge von Alkohlkonsums in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste.