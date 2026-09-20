Bitburg
Alkoholisierter Fahrzeugführer auf der B51 zwischen Trier und Bitburg - Zeugen gesucht
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 19.09.2026 wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 05:40 Uhr über ein Fahrzeug informiert, das in Schlangenlinien über die B51 von Trier in Fahrtrichtung Bitburg fuhr.

Im Bereich Trierweiler geriet der Fahrzeugführer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise infolge von Alkohlkonsums in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Fahrweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg zu melden.

Dabei sind insbesondere die Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Fahrzeugs von Relevanz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Erdorfer Straße 10
54634 Bitburg
06561 9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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