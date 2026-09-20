Alkoholisierter Fahrzeugführer auf der B51 zwischen Trier und Bitburg - Zeugen gesucht

Am 19.09.2026 wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 05:40 Uhr über ein Fahrzeug informiert, das in Schlangenlinien über die B51 von Trier in Fahrtrichtung Bitburg fuhr.

Im Bereich Trierweiler geriet der Fahrzeugführer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise infolge von Alkohlkonsums in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommendes Fahrzeug ausweichen musste.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Fahrweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bitburg zu melden.



Dabei sind insbesondere die Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Fahrzeugs von Relevanz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

06561 9685-0

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