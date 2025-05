Alkoholisierte Verkehrsteilnehmerin unterwegs

Am Freitagabend, 23.05.25, geriet nach Zeugenangaben ein dunkler PKW Audi gegen 22:55 Uhr auf der Fahrtstrecke vom Grenzübergang Wasserbilligerbrück bis nach Trier mehrfach auf die Gegenspur.

Hierbei soll in mindestens zwei Fällen der Gegenverkehr gefährdet worden sein. Der PKW konnte schließlich im Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellte sich heraus, dass die 37-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Trier-Saarburg stark alkoholisiert war. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Gefährdungssituationen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier



Telefon: 0651-98344150

email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell