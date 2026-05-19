Alkoholisierte PKW-Fahrerin überschlägt sich im Straßengraben

Am Dienstagmorgen, 19.05.2026 gegen 00:20 Uhr, geriet der PKW einer 57jährigen Fahrerin im Bereich der B50, auf dem Gefällstück zwischen Platten und dem Kreisverkehr bei der Zeltinger Brücke, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Erliegen.