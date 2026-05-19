Die Frau wurde hierbei verletzt und musste durch das DRK ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung bei der Fahrerin bemerkt, weshalb zudem eine Blutentnahme erfolgte.
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Alkoholisierte PKW-Fahrerin überschlägt sich im Straßengraben
Die Frau wurde hierbei verletzt und musste durch das DRK ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung bei der Fahrerin bemerkt, weshalb zudem eine Blutentnahme erfolgte.