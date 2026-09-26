alkoholisierte Person leistet Widerstand

Am 26.09.2026 gegen 02:00 Uhr befand sich ein 28-Jähriger aus dem Trierer Stadtgebiet nach Besuch des Oktoberfests in Wittlich in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.





Hier grölte er erheblich und belästigte Personen.



Bei Eintreffen der Polizeibeamtinnen und -beamten verhielt er sich aggressiv und distanzlos, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste.



Hierbei leistete er körperlichen Widerstand.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.



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