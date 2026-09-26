Wittlich
alkoholisierte Person leistet Widerstand
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am 26.09.2026 gegen 02:00 Uhr befand sich ein 28-Jähriger aus dem Trierer Stadtgebiet nach Besuch des Oktoberfests in Wittlich in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Hier grölte er erheblich und belästigte Personen.

Bei Eintreffen der Polizeibeamtinnen und -beamten verhielt er sich aggressiv und distanzlos, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste.

Hierbei leistete er körperlichen Widerstand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

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