Hier grölte er erheblich und belästigte Personen.
Bei Eintreffen der Polizeibeamtinnen und -beamten verhielt er sich aggressiv und distanzlos, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste.
Hierbei leistete er körperlichen Widerstand.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.
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alkoholisierte Person leistet Widerstand
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