Auch bei Eintreffen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ließ der 47-Jährige sich nicht beruhigen, so dass dieser, welcher eine Alkoholkonzentration von mehr als 2,5 Promille aufwies, zwecks Verhinderung von weiteren Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde.
Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
alkoholisierte Person in Gewahrsam genommen
Lesezeit 1 Minute