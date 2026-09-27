alkoholisierte Person in Gewahrsam genommen

Am 26.09.2026 gegen 23:00 Uhr wurde im Bereich der Röntgenstraße in Wittlich eine aggressive und alkoholisierte Person gemeldet, welche bereits Personen körperlich angegriffen hatte.





Auch bei Eintreffen der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ließ der 47-Jährige sich nicht beruhigen, so dass dieser, welcher eine Alkoholkonzentration von mehr als 2,5 Promille aufwies, zwecks Verhinderung von weiteren Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen wurde.



Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.



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